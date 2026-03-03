TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
03.03.2026 08:52:59
"Wird einige Tage dauern": Tui startet Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten
Die Rückholung deutscher Urlauber aus dem Nahen Osten werde einige Tage dauern, sagt Tui-Chef Sebastian Ebel bei ntv. Heute sollen die ersten Flüge mit Partner-Airlines durchgeführt werden. Der Reisebranche bringt der Krieg große Unsicherheit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
