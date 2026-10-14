KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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14.10.2026 17:08:49

"Wird Sozialstaat nicht retten": Experten zerlegen Vorstoß zur KI-Steuer

Wenn Algorithmen immer mehr Arbeit übernehmen: Woher kommt künftig dann das Geld für die Sozialversicherung? Von ntv.de befragte Experten warnen: Eine KI-Steuer verfehle die Ursache der Krise, bedrohe den Mittelstand und würge Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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