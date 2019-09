Wirecard-Aktie legt nach optimistischen Kursziel von Société Générale zu

Die üblicherweise schwankungsreichen Wirecard-Aktien gehören heute mit zuletzt plus 2,06 Prozent bei 148,75 Euro zu den Gewinnern - in der Spitze ging es bis auf 149,90 Euro rauf. Rückenwind gab hier eine optimistische Analystenstimme der Experten von der Société Générale. Ihrer Einschätzung nach sollte es sich auszahlen, dass bei dem Zahlungsdienstleister wieder mehr die fundamentale Story in den Fokus rückt, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Wirecard mit "Buy" und einem Kursziel von 271 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019

