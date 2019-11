Wirecard baut Compliance-Abteilung aus

Von Kim Richters

BARCELONA (Dow Jones)--Die Wirecard AG baut die interne Überwachung von Regeln aus. Die Zahl der Mitarbeiter im Bereich Compliance werde bis Ende des Jahres auf 230 von 150 vor einem Jahr ausgebaut, sagte Finanzvorstand Alexander Von Knoop auf einer Konferenz in Barcelona. Das Unternehmen habe seine Compliance-Struktur schon verändert und optimiert. So sei etwa die Rechtsabteilung vom Compliance-Bereich getrennt worden.

Wirecard hatte sich mit Bereichten über mögliche Fehler in der Buchhaltung auseinanderzusetzen, in Singapur hatten Behörden Ermittlungen aufgenommen. Von Knoop sagte, die Untersuchungen dauerten an, und Wirecard kooperiere mit den Behörden und beantworte alle ihre Fragen.

