Wirecard kann auf Hilfe der Gläubigerbanken hoffen - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gläubigerbanken von Wirecard wollen den von einem Bilanzskandal erschütterten DAX-Konzern zumindest kurzfristig offenbar nicht fallen lassen. "Keiner hat ein Interesse daran, den Kredit zu kündigen", schreibt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Berufung auf die beteiligten Geldhäuser. "Alle wollen jetzt das Ding kurzfristig stabilisieren." Aus dem Umfeld von Wirecard hieß es, der schwer in Bedrängnis geratene Konzern benötige einen "Vertrauensvorschuss" der Banken. Man hoffe auf eine Einigung bis Ende kommender Woche. Am Sonntagnachmittag war von Wirecard keine Stellungnahme in der Sache erhältlich.

Befürchtungen gibt es allerdings, dass viele Kunden von Wirecard dem Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München rasch den Rücken kehren könnten. Auf diese Gefahr hat auch die Ratingagentur Moody´s hingewiesen und in der Nacht zum Samstag ihre Bonitätsnote für das Unternehmen auf Ramschniveau gesenkt. Ein Konsortium von 15 Gläubigerbanken könnte einen Kredit an Wirecard über 1,75 Milliarden Euro jederzeit kündigen, weil das Unternehmen seinen Jahresabschluss nicht rechtzeitig veröffentlicht und damit Vertragsklauseln verletzt hat.

