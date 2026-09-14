Wirecard Aktie
WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060
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14.09.2026 18:30:00
Wirecard-Prozess: Richter zerpflücken Opferthese von Markus Braun
Laut Anklage soll der Ex-Wirecard-Chef Milliardenumsätze erfunden haben. Die Opferthese lasse sich laut dem Richter trotz umfangreicher Ermittlungen nicht erhärtenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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08.07.26
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