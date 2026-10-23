Wirecard Aktie
WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060
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23.10.2026 14:41:00
Wirecard-Prozess: Verfahren gegen Ex-Chef Markus Braun vor dem Finale
Das Gerichtsverfahren gegen Markus Braun geht zu Ende. Dem Ex-Chef von Wirecard und seinen mutmaßlichen Komplizen drohen hohe Strafen. Doch ein Protagonist des Milliardenbetrugs ist nicht zu greifen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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