Wirecard wächst weiter kräftig und bestätigt Prognose - Wirecard-Aktie dennoch unter Druck

Das Transaktionsvolumen stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 37,7 Prozent. Das Unternehmen aus Aschheim bei München bestätigte zudem seine vor drei Monaten erhöhte Gewinnprognose.

Im dritten Quartal steigerte Wirecard seinen Umsatz um 36,8 Prozent auf 731,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte um 42,8 Prozent auf 211,1 Millionen. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem EBITDA von 210 Millionen Euro und einem Umsatz von 727 Millionen Euro gerechnet.

Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 149,2 Millionen Euro, das waren 57 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,21 Euro.

"Wir freuen uns, unseren Aktionären ein starkes Wachstum für das vierte Quartal und das kommende Geschäftsjahr in Aussicht zu stellen", sagte Konzernchef Markus Braun. "Neben dem kraftvollen organischen Wachstum öffnen wir uns mit dem Markteintritt in China einem der größten Wachstumsmärkte und bauen unseren Wettbewerbsvorsprung weiter aus."

Wirecard rechnet im laufenden Jahr weiterhin mit einem EBITDA von 765 bis 815 Millionen Euro. Der aktuelle Factset-Konsens sieht das EBITDA bei 787 Millionen Euro und damit in der Mitte der Spanne.

Wirecard hat mit immer wieder aufkommenden Vorwürfen der Bilanztrickserei zu kämpfen, was den Aktienkurs belastet. Nach den jüngsten Vorwürfen in der Financial Times, die Wirecard zurückwies, leitete das Unternehmen eine unabhängige Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG ein. Das Ergebnis wird in einigen Monaten erwartet.

Der Abschluss dieser bereits begonnen Untersuchung werde voraussichtlich für das Ende des ersten Quartals 2020 erwartet, teilte Wirecard im Quartalsbericht mit.

Positive Aussichten

Der Zahlungsdienstleister erwartet im kommenden Jahr weiteres Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2020 stellt der Vorstand einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,00 bis 1,12 Millionen Euro in Aussicht. Für das laufende Jahr prognostiziert Wirecard ein EBITDA von 765 bis 815 Millionen Euro.

Analystenreaktionen zu Wirecard

Die Schweizer Großbank UBS hat Wirecard nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 151 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Trotz eines starken freien Cashflows seien die Bruttoschulden aber weiter gestiegen.

Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Markterwartungen getoppt, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die starken Aussichten seien nicht eingepreist, der nächste wichtige Kurstreiber werde aber das Ergebnis der Sonderprüfung der Bilanz durch KPMG.

Aktie unter Druck

Trotz der guten Zahlen und positiven Wachstumsaussichten zeigen sich Wirecard-Anleger nicht überzeugt: Die Aktie verliert am Vormittag im XETRA-Handel 0,78 Prozent auf 121,55 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / MÜNCHEN / ZÜRICH (dpa-AFX)