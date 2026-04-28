Wireless Data Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wireless Data Solutions hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 28,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at