WirelessGate vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WirelessGate hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,97 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,56 Prozent auf 2,76 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at