11.02.2026 06:31:28
Wires Fabriks (SA) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Wires Fabriks (SA) hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,26 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 294,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
