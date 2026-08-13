Wires Fabriks (SA) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wires Fabriks (SA) hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 INR. Im Vorjahresviertel hatte Wires Fabriks (SA) 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 291,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 279,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at