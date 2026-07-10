Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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10.07.2026 19:34:00
Wirklich alles lokal: Hermes-Agent und Qwen 3.6
KI-Agenten sind praktisch, aber dafür intime Daten in die Cloud schicken? Mit Hermes-Agent und lokalen Modellen wie Qwen 3.6 klappts auf dem eigenen Rechner.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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