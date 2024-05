Wirkmacht von Bosch und Siemens?: "In der Startup-Welt schlägt die Stunde der Nerds"

​Eine neue Generation von Unternehmern krempeln die Startup-Szene um: sogenannte Deeptech-Gründer. Was unterscheidet sie von der alten Garde? Und was treibt sie an? Das beleuchten die Tech-Journalistinnen Janna Linke und Hannah Schwär in der neuen Podcast-Folge von "Startup - Jetzt ganz ehrlich". Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel