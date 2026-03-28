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28.03.2026 15:30:00
Wirrungen des Iran-Kriegs: DAX springt nach Trump-Post - was für Anleger wichtig wird
Ein Kurssprung von mehr als 5 Prozent in wenigen Minuten - ausgelöst durch einen Post von Donald Trump. Solche abrupten Bewegungen sorgen an den Märkten für Aufsehen und werfen Fragen auf: War das nur ein Ausreißer oder der Beginn einer neuen, besonders volatilen Phase?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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