28.03.2026 15:30:00

Wirrungen des Iran-Kriegs: DAX springt nach Trump-Post - was für Anleger wichtig wird

Ein Kurssprung von mehr als 5 Prozent in wenigen Minuten - ausgelöst durch einen Post von Donald Trump. Solche abrupten Bewegungen sorgen an den Märkten für Aufsehen und werfen Fragen auf: War das nur ein Ausreißer oder der Beginn einer neuen, besonders volatilen Phase?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
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