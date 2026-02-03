QUIZ Aktie
WKN DE: A2DVGW / ISIN: JE00BZ00SF59
|
03.02.2026 10:53:00
Wirtschaft: Können Sie Krise? Das Quiz zur Deutschland-Flaute
Für den BDI ist es die »schwerste Wirtschaftskrise« seit dem Krieg: Firmen gehen pleite, die Zahl der Arbeitslosen steigt. Doch wie schlägt sich Deutschland genau – und wo liegen die wahren Probleme? Ein Krisen-Quiz in Grafiken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
