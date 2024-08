Wirtschaft als AfD-Unterstützer? - Thüringer Verband wehrt sich

ERFURT (dpa-AFX) - Der Verband der Wirtschaft Thüringens (vwt) wehrt sich gegen Aussagen von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Maier hatte Teilen der Wirtschaft eine Unterstützung der AfD vorgeworfen. Der vwt-Präsident Hartmut Koch sagte dazu nun: "Die Einschätzungen des Thüringer Innenministers Georg Maier teilen wir nicht." Große Teile der Wirtschaft betrachteten die Umfragewerte der AfD als besorgniserregend.

Maier müsse allerdings zur Kenntnis nehmen, dass sich gerade im ländlichen Raum Thüringens "ein Gefühl des Abgehängtseins, Abstiegsängste und eine latente Unzufriedenheit der Menschen mit der aktuellen Politik in Bund und Land" breitgemacht hätten. "Darauf brauchen wir klare Antworten aus der Bundes- und Landespolitik. Schuldzuweisungen helfen da nicht weiter."

Maier hatte zuvor dem "Handelsblatt" gesagt: "Manche Wirtschaftsvertreter sagen mir, dass sie selbst schockiert sind, wie wenig Widerhall es in ihren Reihen gegen das Erstarken der AfD gibt." Mittlerweile gebe es zwar in Thüringen breite Bündnisse gegen Ausgrenzung, an denen sich viele Unternehmen beteiligten. "Aber in manchen Wirtschaftsbereichen gibt es eine starke Unterstützung für die AfD. Vor allem auch finanziell. Die Partei müsste ein ordentliches Spendenaufkommen haben", so der SPD-Spitzenkandidat./dhu/DP/men