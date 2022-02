Wirtschaft fordert neue Impulse für transatlantische Zusammenarbeit

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat bei einem Treffen mit der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai auf eine stärkere transatlantische Kooperation bei Handel, Klima, Digitalem und Finanzen gedrungen. "Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Amerika braucht neue Impulse", erklärte die Transatlantic Business Initiative (TBI), die von vier großen Wirtschaftsverbänden getragen wird. Sie formulierte ihre Forderungen laut einer Mitteilung in vier Impulspapieren.

"Eine starke transatlantische Partnerschaft ist wichtiger denn je. Es darf keine neuen Beschränkungen und Barrieren im transatlantischen Handel geben", forderte der TBI-Vorsitzende und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, laut den Angaben bei einem Treffen mit Tai in Berlin. "Bestehende Konflikte sollten rasch endgültig beigelegt werden." Es gehe darum, gemeinsame Rahmenbedingungen für Wachstum auf beiden Kontinenten voranzubringen. "Nicht nur, um unsere Handelsbeziehungen zu festigen, sondern um weltweit unsere Vorstellungen für erfolgreiches Wirtschaften zu stärken gegenüber staatlich gelenkten, nicht-marktwirtschaftlichen Strategien", unterstrich Russwurm.

In den wichtigen Zukunftsthemen Klimaschutz, Datenwirtschaft und bei der Setzung gemeinsamer Standards sollten die transatlantischen Partner künftig eng zusammenarbeiten. Der transatlantische Marktzugang sollte verbessert, Handelserleichterungen vorangebracht und gemeinsam mit den transatlantischen Partnern neue Konzepte für die Welthandelsorganisation WTO entwickelt werden, forderte die Initiative, der neben dem BDI noch der Deutsche Industrie und Handelskammertag, der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen und der Bundesverband deutscher Banken angehören.

Für erfolgreichen Klimaschutz müssten "konkrete Maßnahmen weltweit koordiniert und Regeln auf beiden Seiten des Atlantiks angenähert werden". Deutschland, Europa und Nordamerika sollten in vielen Themen gemeinsam vorangehen: etwa der CO2-Bepreisung, der Gründung eines Klimaclubs, der Weiterentwicklung von Wasserstofftechnologien oder der Schaffung grüner Leitmärkte, beispielsweise für Stahl. Zur Daten- und Digitalwirtschaft hieß es, Europa und die USA haben komplementäre Digital-Kompetenzen, wovon beide Seiten profitieren könnten. Europas Stärken lägen in der Entwicklung neuer Technologien mit industriellen Anwendungen. Die USA seien mit Clouddiensten führend. Beide müssten mit der Wirtschaft zusammen stärker kooperieren.

In der Digitalisierung der Finanzbranche sollten die transatlantischen Partner laut der Forderung der deutschen Wirtschaftsverbände gemeinsam sicherstellen, dass es einen fairen Wettbewerb zwischen neuen und traditionellen Anbietern von Finanzdienstleistungen gebe. Dabei sei es wichtig, gemeinsame Standards in der Regulierung und Aufsicht zu entwickeln, unter anderem für die Förderung von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investitionen. Gemeinsame Standards in der Einstufung von Finanzierungsprojekten und der Gestaltung von Berichtspflichten seien "unerlässlich".

