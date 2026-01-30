|
30.01.2026 09:12:00
Wirtschaft im vierten Quartal 2025 um 0,2 Prozent gewachsen
Eine vergleichsweise positive Entwicklung zeigte sich zuletzt vor allem im Dienstleistungssektor, wo die Wertschöpfung in den Sektoren Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie gegenüber dem dritten Quartal um 0,5 Prozent zulegte. In den Bereichen Information und Kommunikation sowie bei Finanz- und Versicherungsleistungen verzeichnete das Wifo allerdings nahezu eine Stagnation (plus 0,1 Prozent).
Träge Dynamik in der Industrie und am Bau
Die Industrie und der Bau schwächelten. Zwar lag die Wertschöpfung in der Industrie über dem Vorjahreswert (plus 1,9 Prozent), gegenüber dem Vorquartal ging die Produktion aber um 0,3 Prozent zurück. Am Bau büßte die Wertschöpfung gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 0,8 Prozent ein, womit sich der negative Trend in diesem Sektor fortsetzte.
Eine Stütze für das BIP ergab sich durch die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, die gegenüber dem dritten Quartal um 0,4 Prozent zunahm. Die Investitionsnachfrage zeigte hingegen eine rückläufige Entwicklung (minus 0,7 Prozent).
(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0143-26) tpo/sag
WEB https://www.wifo.ac.at/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.