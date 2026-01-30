30.01.2026 09:12:00

Wirtschaft im vierten Quartal 2025 um 0,2 Prozent gewachsen

Die moderate Konjunkturerholung hat sich im vierten Quartal 2025 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Wifo-Schnellschätzung um 0,2 Prozent, im Jahresabstand legte die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zu. Für das Gesamtjahr 2025 ergebe dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter Werte ein Wachstum von 0,6 Prozent, teilte das Institut am Freitag in einer Aussendung mit.

Eine vergleichsweise positive Entwicklung zeigte sich zuletzt vor allem im Dienstleistungssektor, wo die Wertschöpfung in den Sektoren Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie gegenüber dem dritten Quartal um 0,5 Prozent zulegte. In den Bereichen Information und Kommunikation sowie bei Finanz- und Versicherungsleistungen verzeichnete das Wifo allerdings nahezu eine Stagnation (plus 0,1 Prozent).

Träge Dynamik in der Industrie und am Bau

Die Industrie und der Bau schwächelten. Zwar lag die Wertschöpfung in der Industrie über dem Vorjahreswert (plus 1,9 Prozent), gegenüber dem Vorquartal ging die Produktion aber um 0,3 Prozent zurück. Am Bau büßte die Wertschöpfung gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 0,8 Prozent ein, womit sich der negative Trend in diesem Sektor fortsetzte.

Eine Stütze für das BIP ergab sich durch die Konsumnachfrage der privaten Haushalte, die gegenüber dem dritten Quartal um 0,4 Prozent zunahm. Die Investitionsnachfrage zeigte hingegen eine rückläufige Entwicklung (minus 0,7 Prozent).

