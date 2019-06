Wirtschafts- und Arbeitnehmerflügel der CDU stützen Kramp-Karrenbauer

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bekommt Unterstützung aus Wirtschafts- und Arbeitnehmerflügel der Partei. "Die Kritik an der Parteivorsitzenden ist unfair", sagte Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, der "Rheinischen Post" (Montag). Die Kanzlerkandidatenfrage müsse und solle man erst beantworten, wenn Wahlen bevorstehen. "Nicht jetzt. Die SPD zeigt eindrucksvoll, was passiert, wenn Personal- statt Sachfragen im Mittelpunkt stehen: die Marginalisierung einer großen Volkspartei." Kramp-Karrenbauer müsse in wenigen Monaten aufholen, was jahrelang versäumt wurde: der CDU ein eigenes klares inhaltliches Profil zu geben.

Auch Karl-Josef Laumann, Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), stellte sich hinter die CDU-Vorsitzende. "Annegret Kramp-Karrenbauer macht alles in allem einen klasse Job", sagte er der "Rheinischen Post". Sie habe die Führung der CDU in einer nicht ganz einfachen Situation übernommen und sorge dafür, dass sich alle Flügel der Partei ausreichend wahr- und mitgenommen fühlten./zeh/DP/men