Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Februar

DOW JONES--Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Februar abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,11, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Januar wurde der Indexstand auf plus 0,20 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 0,18 genannt worden war.

Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich leicht und notierte im Februar bei minus 0,01. Für den Januar wurde ein revidierter Wert von minus 0,02 ausgewiesen, nachdem zuvor ein Stand von minus 0,06 gemeldet worden war.

Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.

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March 23, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)