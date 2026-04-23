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23.04.2026 14:39:40
Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im März
DOW JONES--Das Wachstum der Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im März abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,20, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Februar wurde der Indexstand auf plus 0,03 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,11 genannt worden war.
Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verschlechterte sich und notierte im März bei minus 0,20. Für den Februar wurde ein revidierter Wert von plus 0,03 ausgewiesen, nachdem zuvor ein Stand von minus 0,01 gemeldet worden war.
Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
April 23, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)
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