23.02.2026 14:34:41
Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Januar
DOW JONES--Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Januar verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,18, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Dezember wurde ein Indexstand von minus 0,21 genannt.
Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich und notierte im Januar bei minus 0,06. Für den Dezember wurde ein Wert von minus 0,29 ausgewiesen.
Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.
