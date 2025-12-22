Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im September

DOW JONES--Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im September leicht verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von minus 0,21, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den August wurde der Indexstand auf minus 0,31 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,12 genannt worden war.

Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verschlechterte sich und notierte im September bei minus 0,21. Für den August wurde der Wert von minus 0,18 bestätigt.

Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 08:39 ET (13:39 GMT)