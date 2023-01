Wirtschaftsminister Habeck reist nach Norwegen

OSLO (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist an diesem Mittwochabend nach Norwegen. Der Grünen-Politiker führt dort am Donnerstag und Freitag politische Gespräche und trifft Wirtschaftsvertreter. Themen der Reise sind unter anderem künftige Importe von klimafreundlichem Wasserstoff aus Norwegen, Klimaschutz und die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid. Dabei wollen beide Seiten auch eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, in der sie das Ziel bekräftigen, bis 2030 Infrastruktur zum Export von Wasserstoff aus Norwegen nach Deutschland zu schaffen./hrz/DP/ngu