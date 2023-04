Wirtschaftsminister Kocher auf Arbeitsbesuch in der Schweiz

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) bricht am Montag zu einer zweitägigen Dienstreise in die Schweiz auf. Am Programm steht unter anderem ein Arbeitsgespräch mit dem Schweizer Amtskollegen Guy Parmelin. Zentrales Thema soll dabei das fehlende Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz sein, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Die Schweiz hatte die Verhandlungen über das institutionelle Abkommen mit der EU Ende Mai 2021 abgebrochen. Das Abkommen sollte den Zugang der Schweiz zum EU-Binnenmarkt sichern und dessen Weiterentwicklung ermöglichen. "Es ist wichtig, dass wir endlich eine Lösung finden, was die zukünftigen Beziehungen mit der Schweiz betrifft", sagt Kocher. "Nur so können wertvolle Kooperationen, wie in der Forschungsförderung, wiederaufgenommen werden."

Am Programm stehen zudem Standortgespräche mit Schweizer Pharmaunternehmen. "Die Europäische Kommission wird demnächst ihre Pharmastrategie vorlegen, die den europäischen Forschungs- und Produktionsstandort langfristig wettbewerbsfähig gestalten muss", hieß es dazu von Kocher. "Im Bereich Pharma zählt die Schweiz zu den wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsstandorten der Welt. Es ist wichtig, dass sich die EU an dieser Wettbewerbsfähigkeit misst."

Die Schweiz ist Österreichs viertwichtigster Warenexportpartner. Nach einer Steigerung der österreichischen Warenexporte in die Schweiz von plus 9,3 Prozent im Jahr 2021 ergab sich für das erste Halbjahr 2022 eine weitere Steigerung von plus 23 Prozent mit einem Warenexportwert von 4,8 Mrd. Euro.

