Wirtschaftsminister Kocher in Lateinamerika

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Sonntag eine einwöchige Lateinamerika-Reise begonnen. Bei der Wirtschaftsmission in Brasilien und Argentinien geht es um die Stärkung der bilateralen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, die Auslotung möglicher Kooperationsmöglichkeiten für heimische Betriebe sowie die Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich qualifizierter Fachkräfte, teilte Kochers Ministerium mit.

Der brasilianische Markt biete großes Potenzial für österreichische Betriebe, vor allem der Infrastruktur-Bereich sei derzeit sehr dynamisch, hieß es. Brasilien verfüge zudem über gute Ausbildungen in Schlüsselbereichen wie beispielsweise dem IT- oder dem Pflegebereich. Deshalb will Kocher auch auf die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Österreich und Brasilien im Bereich qualifizierter Fachkräfte eingehen.

Geplant sind Treffen mit Regierungsvertretern und das Unterzeichnen von Kooperationsvereinbarungen. Außerdem wird Kocher am Web Summit in Rio de Janeiro teilnehmen und den österreichischen Stand eröffnen.

Danach geht es weiter nach Argentinien, wo kürzlich Javier Milei zum Präsidenten gekürt wurde und mit tiefgreifenden Reformplänen polarisiert. Aus österreichischer Sicht sei die positive Handlung der argentinischen Regierung zum Thema Handel und internationale Kooperationen zu begrüßen, hieß es aus dem Wirtschaftsressort.

Auch in Argentinien wird Bundesminister Kocher mehrere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft treffen und die Rot-Weiß-Rot-Karte erläutern. Potenziale für österreichische Unternehmen gibt es in Argentinien unter anderem im Bereich erneuerbarer Energien wie beispielsweise Wasser- und Windkraft.

