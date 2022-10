Wirtschaftsminister Kocher traf japanischen EXPO-Minister in Tokio

Der österreichische Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) hat den japanischen Minister für die Weltausstellung (EXPO), Okada Naoki, in Tokio getroffen. Vor 150 Jahren hat Japan zum ersten Mal an einer EXPO teilgenommen, stattgefunden hat die Ausstellung damals in Wien. Kocher lud den japanischen Minister deshalb für kommendes Jahr nach Österreich ein, um die wirtschaftlichen Beziehungen im Vorfeld der EXPO weiter zu vertiefen.

Der Countdown läuft bereits, in genau 899 Tagen eröffnet die EXPO Osaka 2025 unter dem Motto "Designing Future Society for Our Lives" ihre Pforten. Im Grunde werde es dabei etwa um Themen wie Innovation, Entwicklung, Umweltschutz und Empowerment gehen. Thematisch sei das nichts, was groß überrascht "aber sie haben schon sehr große Pläne", sagte Kocher nach dem Ministertreffen.

Der Wirtschaftsminister reist am Freitag mit einer Delegation aus Wirtschafts- und Unternehmensvertreterinnen und -vertretern nach Osaka, um das EXPO-Gelände zu besuchen. Österreichs Regierungskommissärin für die EXPO 2025 ist Ex-Außenministerin Ursula Plassnik. Sie wird am Freitag auch den Teilnahmevertrag in Osaka unterzeichnen.

Erwartet werden bei der EXPO Osaka 2025 28 Millionen Besucherinnen und Besucher - zum einen natürlich Delegationen aus anderen Ländern, aber vor allem Japanerinnen und Japaner. "Ich glaube, das wird für Österreich eine große Gelegenheit sein, sich dazustellen als Tourismusland, aber natürlich auch - das ist unser Ziel - als Innovationsland", so der Minister.

Die Gestaltung des österreichisch Pavillons für die EXPO sei bereits ausgeschrieben, eine Entscheidung werde kommenden Februar von einer unabhängigen Jury getroffen. Die Wahl des Austragungsortes sei für Österreich diesmal besser. "Es gibt einfach mit Japan eine viel breitere Beziehung, kulturell, touristisch, unternehmerisch, als mit den Arabischen Emiraten", sagte Kocher.

