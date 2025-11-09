|
09.11.2025 18:42:38
Wirtschaftsministerin Reiche hält Grundsatzrede - Erhard-Büste kommt zurück
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält am Montag eine wirtschaftspolitische Grundsatzrede. Das Ministerium veranstaltet in Berlin ein Symposium zum Thema "Soziale Marktwirtschaft in Zeiten des Umbruchs". Dabei wird auch von den Leihgebern eine Ludwig-Erhard-Büste ans Ministerium übergeben. Die Büste stand jahrelang im Foyer des Ministeriums. Dann wurde sie vor zwei Jahren entfernt - nach Medienberichten aus Protest gegen die Politik des damaligen Ministers Robert Habeck (Grüne).
Erhard war von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminister. Er gilt als "Vater" der sozialen Marktwirtschaft und Wegbereiter des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg.
Reiche ist seit Mai im Amt. Sie war lange Bundestagsabgeordnete und wechselte dann in die Wirtschaft. Vor ihrer Ernennung zur Ministerin war sie Energiemanagerin. Die CDU-Politikerin hat bereits wiederholt angesichts steigender Sozialabgaben grundlegende Reformen des Sozialstaates gefordert. Deutschland sei mit seinen Strukturen derzeit nicht wettbewerbsfähig. Für Kritik sorgten Aussagen, die Deutschen müssten länger arbeiten./hoe/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street startet höher -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street beginnt die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.