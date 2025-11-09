ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-
09.11.2025 18:42:38

Wirtschaftsministerin Reiche hält Grundsatzrede - Erhard-Büste kommt zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält am Montag eine wirtschaftspolitische Grundsatzrede. Das Ministerium veranstaltet in Berlin ein Symposium zum Thema "Soziale Marktwirtschaft in Zeiten des Umbruchs". Dabei wird auch von den Leihgebern eine Ludwig-Erhard-Büste ans Ministerium übergeben. Die Büste stand jahrelang im Foyer des Ministeriums. Dann wurde sie vor zwei Jahren entfernt - nach Medienberichten aus Protest gegen die Politik des damaligen Ministers Robert Habeck (Grüne).

Erhard war von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminister. Er gilt als "Vater" der sozialen Marktwirtschaft und Wegbereiter des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg.

Reiche ist seit Mai im Amt. Sie war lange Bundestagsabgeordnete und wechselte dann in die Wirtschaft. Vor ihrer Ernennung zur Ministerin war sie Energiemanagerin. Die CDU-Politikerin hat bereits wiederholt angesichts steigender Sozialabgaben grundlegende Reformen des Sozialstaates gefordert. Deutschland sei mit seinen Strukturen derzeit nicht wettbewerbsfähig. Für Kritik sorgten Aussagen, die Deutschen müssten länger arbeiten./hoe/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street startet höher -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street beginnt die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen