15.07.2026 12:02:38

Wirtschaftsministerin Reiche: Regierung schafft mehr Freiraum für Unternehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sieht Fortschritte beim Abbau von Bürokratie. "Wir schaffen mehr Freiraum für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verwaltung", sagte die CDU-Politikerin. Das Wirtschaftsministerium leiste den größten Einzelbeitrag zu den am Vormittag im Kabinett beschlossenen Maßnahmen. Sie verwies auf das neue Gebäudemodernisierungsgesetz, das für weniger Bürokratie und mehr Planungssicherheit sorge.

Hinzu kämen weitere spürbare Erleichterungen durch das Gesetz zur Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie, sagte Reiche. Es würden Vorgaben auf das europäisch erforderliche Maß verringert. "Weniger Bürokratie, mehr Technologieoffenheit und passgenaue Regulierung stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen die Voraussetzungen für neues Wachstum."/hoe/DP/men

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