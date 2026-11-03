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03.11.2026 10:44:38

Wirtschaftsministerin Reiche trommelt wieder für neue Gaskraftwerke

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche betont die Bedeutung der geplanten neuen Gaskraftwerke in Deutschland. "Wir bringen die Kraftwerksstrategie aus der Planung in die Umsetzung und schaffen damit die Grundlage für eine sichere und bezahlbare Stromversorgung", sagte die CDU-Politikerin in Berlin.

Die Bundesnetzagentur gab die Zuschläge in der ersten Ausschreibung für sogenannte Langzeitkapazitäten bekannt. Zum Zuge kommen demnach Projekte unter anderem der Energieunternehmen RWE und Leag.

Reiche nannte die erste Ausschreibung einen großen Erfolg. "41 Gebote über knapp zwölf Gigawatt zeigen, wie viel Investitionsbereitschaft wir mit den richtigen Rahmenbedingungen mobilisieren. Dieser Wettbewerb zahlt sich aus: Der durchschnittliche Zuschlagspreis liegt mit rund 155.000 Euro deutlich unter dem Höchstpreis von 244.000 Euro. Das ist auch für die Stromkunden wichtig, denn es senkt die Kosten für die Absicherung unserer Stromversorgung." Mit den neuen Gaskraftwerken werde gesicherte Leistung geschaffen, die spätestens ab 2031 dann zur Verfügung stehe, wenn Wind und Sonne nicht ausreichend Strom lieferten. "Damit sichern wir den weiteren Ausbau der Erneuerbaren und den Kohleausstieg ab."

Die neuen Kraftwerke sollen im Zuge des bis 2038 geplanten schrittweisen Ausstiegs aus der Kohleverstromung die Versorgungssicherheit mit Strom gewährleisten und künftig als Backups in "Dunkelflauten" mit einer geringen Erzeugung aus Solar- und Windenergie einspringen. Geplant sind weitere Ausschreibungen. Anbieter werden dafür honoriert, dass sie Kapazitäten bereitstellen - auch wenn diese möglicherweise nur wenige Stunden im Jahr laufen. Finanziert werden soll dies über eine Umlage für Stromkunden, die ab 2031 erhoben werden soll./hoe/DP/mis

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