Wirtschaftsministerium - Konjunktur in Deutschland zieht nach Dämpfer wieder an

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung traut der deutschen Wirtschaft nach der jüngsten Flaute eine allmähliche Besserung zu.

"Die Konjunktur hat zum Ende des Winterhalbjahrs 2022/23 einen spürbaren Dämpfer hinnehmen müssen", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums. Die konjunkturelle Grunddynamik habe sich zuletzt zwar spürbar abgeschwächt. Das Ministerium betonte allerdings auch: "Stimmungsindikatoren deuten nach dem schwachen Winterhalbjahr aber eine wirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf an." Dies signalisierten etwa der Ifo-Geschäftsklimaindex und das Konsumbarometer der GfK-Marktforscher.

Die deutsche Wirtschaft war Ende 2022 wegen der Belastungen durch Inflation und Energiekrise um 0,5 Prozent geschrumpft. Zwischen Januar und März stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Dadurch schrammte die Wirtschaft knapp an einer technischen Rezession vorbei. Davon sprechen Fachleute, wenn das BIP zwei Quartale in Folge sinkt.

