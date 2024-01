Wirtschaftsministerium - Noch kein Ja der EU für Arcelor-Hilfen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat noch kein grünes Licht der EU-Kommission für die geplante Unterstützung des Stahlkonzerns Arcelor-Mittal bei der Umstellung auf klimafreundliche Produktion.

"Die Genehmigung ist noch nicht erteilt", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsressorts am Freitag in Berlin. Daher könne auch noch nichts über die Höhe der Hilfen gesagt werden.

Nach einem Bericht des "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise steht die Genehmigung kurz bevor und dürfte in den nächsten Wochen erteilt werden. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck selbst hatte gesagt, er rechne in Kürze damit. Laut "Handelsblatt" geht es zunächst um etwa 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro. Arcelor hat in Deutschland Werke in Bremen und in Eisenhüttenstadt.

Andere deutsche Stahlunternehmen haben bereits Förderzusagen erhalten. Insgesamt sollen sie sich auf rund sieben Milliarden Euro belaufen.

