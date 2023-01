Wirtschaftsministerium erwartet Lieferungen von Erdöl aus Kasachstan

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium zeigt sich zuversichtlich, dass die Versorgung mit Öl in Ostdeutschland über die Raffinerie PCK in Schwedt gesichert ist. Ministeriumssprecherin Susanne Ungrad erklärte, dass neben polnischen Öllieferungen zusätzlich auch kasachisches Erdöl über die Pipeline Druschba nach Deutschland kommen werde. Die Bundesregierung habe dazu Gespräche mit der kasachischen Regierung geführt, die die Vertragsabschlüsse der unterschiedlichen Unternehmen mit Kasachstan politisch flankieren.

"Was ich ihnen sagen kann ist, dass es auf einem sehr guten Weg ist und dass es zu einem Abschluss kommen wird nach Aussage der kasachischen Regierung. Ob es jetzt zu einem Vertrag schon gekommen ist und wie der aussieht, kann ich nicht sagen, weil die Verträge die Unternehmen machen", sagte Ungrad auf der Regierungspressekonferenz. "Fakt ist, dass im letzten Jahr durch die PCK schon Durchleitungen durch die Pipeline angemeldet wurden, was ein Signal sein könnte, dass kasachisches Öl über die Druschba geben wird."

Sie nannte keine Details über mögliche Erdölkapazitäten aus Kasachstan. Die Raffinerie PCK in Schwedt, die Berlin und Brandenburg nahezu komplett mit Benzin, Kerosin, Diesel und Heizöl versorgt, habe erklärt, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. "Natürlich ist es etwas runtergefahren, dadurch, dass es kein russisches Öl mehr geben wird", so Ungrad mit Blick auf die Raffinerie. "Aber es wird Lieferungen aus Polen geben. Das hat uns die polnische Regierung zugesichert." Der Sprecherin zufolge werde die Raffiniere PCK rund 70 Prozent ausgelastet sein. "Damit ist die Versorgungssicherheit gewährleistet", so Ungrad.

