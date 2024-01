Wirtschaftsministerium: Noch keine Entscheidung zu Hilfen für Arcelormittal

BERLIN (Dow Jones)--Es gibt noch keine Entscheidung über die staatlichen Hilfen für den grünen Umbau des Stahlhersteller Arcelormittals. Das erklärte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Grundsätzlich wolle die Bundesregierung das Unternehmen bei dem Umbau finanziell fördern, aber es seien Beihilfen, die von der Europäischen Kommission genehmigt werden müssten.

"Diese Genehmigung ist noch nicht erteilt", erklärte der Sprecher Robert Säverin. "Über Summen können wir noch nicht sprechen."

Zuvor hatte das Handelsblatt mit Verweis auf Regierungskreise berichtet, dass der letzte der großen Stahlhersteller in Deutschland unmittelbar vor dem Start seines grünen Umbaus stehe. Die Subvention von Bund und Land für Arcelormittal solle zeitnah genehmigt werden, die Freigabe komme voraussichtlich noch im ersten Quartal.

Demnach werde die Förderung für die beiden Standorte des Unternehmens in Bremen und Eisenhüttenstadt zwischen 1,0 und 1,2 Milliarden Euro liegen. Um die genaue Höhe beharken sich Unternehmen, Bundesregierung und EU-Kommission derzeit noch, so das Handelsblatts. So lägen Arcelormittal und Brüssel etwa in der Entwicklung der Energiepreise in den nächsten Jahren auseinander.

Klar aber sei, dass Arcelormittal mindestens 1 Milliarde Euro bekommen wird, so das Handelsblatt. Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums wollte das nicht kommentieren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2024 06:42 ET (11:42 GMT)