12.10.2026 05:49:39

Wirtschaftsnobelpreis wird verkündet

STOCKHOLM (dpa-AFX) - In Stockholm wird am Montag (11.45 Uhr) das letzte Nobelpreis-Geheimnis des Jahres gelüftet: Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt bekannt, wer den Wirtschaftsnobelpreis erhält. 2025 ging die Auszeichnung an drei Forscher für ihre Arbeiten zum stetigen Wachstum von Volkswirtschaften.

Vergangene Woche waren bereits die diesjährigen Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden verkündet worden.

Der Wirtschaftspreis geht als einzige Auszeichnung nicht auf das Testament des Schweden Alfred Nobel zurück und heißt deshalb offiziell auch nicht Nobelpreis. Er ist mit umgerechnet rund einer Million Euro dotiert und wird am 10. Dezember in Stockholm überreicht./wbj/DP/he

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