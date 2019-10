Wirtschaftsnobelpreisträger wird verkündet

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Zum Abschluss der Nobelpreis-Bekanntgaben wird am Montag (frühestens 11.45 Uhr) der Preisträger in der Kategorie Wirtschaft verkündet. Die Auszeichnung ist der einzige der Nobelpreise, der nicht auf das Testament von Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgeht. Vielmehr wird er seit Ende der 60er Jahre von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Verliehen wird der Preis von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm. Besonders häufig wurden bislang Wissenschaftler aus den USA mit ihm geehrt. Im vergangenen Jahr wurden die beiden US-Ökonomen William Nordhaus und Paul Romer ausgezeichnet./trs/DP/edh