29.01.2026 11:21:00
Wirtschaftsstimmung im Euroraum erholt sich kräftig zu Jahresbeginn
Der deutliche Anstieg war auf ein höheres Vertrauen in fast allen Sektoren zurückzuführen - Industrie, Dienstleistungen, Einzelhandel und bei den Verbrauchern -, nur im Baugewerbe war ein leichter Rückgang zu verzeichnen.
Auch länderübergreifend war die Verbesserung breit angelegt, wobei sich die Stimmung in den sechs größten EU-Volkswirtschaften deutlich verbesserte: Frankreich (plus 5,8), Deutschland (plus 3,0), Polen (plus 2,9), Niederlande (plus 2,3), Spanien (plus 1,7) und Italien (plus 1,3).
Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 6,8 Punkte von minus 8,5 im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf minus 8,1 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 12,4 Punkte von minus 13,2 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.
