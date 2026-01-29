Stärker als erwartet 29.01.2026 11:21:00

Wirtschaftsstimmung im Euroraum erholt sich kräftig zu Jahresbeginn

Wirtschaftsstimmung im Euroraum erholt sich kräftig zu Jahresbeginn

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar stärker aufgehellt als erwartet.

Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 99,4 Punkte von revidiert 97,2 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Indexanstieg auf 97,0 Zähler gerechnet. Basis war ein vorläufiger Dezember-Wert von 96,7 gewesen. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator erhöhte sich auf 99,2 Punkte von 97,3 im Vormonat.

Der deutliche Anstieg war auf ein höheres Vertrauen in fast allen Sektoren zurückzuführen - Industrie, Dienstleistungen, Einzelhandel und bei den Verbrauchern -, nur im Baugewerbe war ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Auch länderübergreifend war die Verbesserung breit angelegt, wobei sich die Stimmung in den sechs größten EU-Volkswirtschaften deutlich verbesserte: Frankreich (plus 5,8), Deutschland (plus 3,0), Polen (plus 2,9), Niederlande (plus 2,3), Spanien (plus 1,7) und Italien (plus 1,3).

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 6,8 Punkte von minus 8,5 im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf minus 8,1 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 12,4 Punkte von minus 13,2 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

Link: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en

DJG/apo/hab

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Beige Book: Wirtschaftsaktivität in den USA klettert
US-Zölle im Grönland-Konflikt würden auch Österreichs Wirtschaft schaden
Bank Austria: Leichte Aufhellung in der heimischen Wirtschaft

Bildquelle: vetkit / Shutterstock.com,Patryk Kosmider / Shutterstock.com,Zerbor / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:04 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen