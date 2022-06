Wirtschaftswachstum im Bereich digitale Technik führt zu intensiver Mitarbeitersuche in Europa

Software spielt eine zunehmende Rolle in der Umgestaltung der Technik bei europäischen Unternehmen, und dies verursacht einen bedeutenden Umbruch im Markt für digitale technische Dienstleistungen, denn Anbieter brauchen dringend mehr Entwickler. Dies ergibt sich aus einer neuen Forschungsstudie die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, herausgegeben wurde.

Wie der ISG Provider Lens™ Digital Engineering Services Report 2022 für Europa aufzeigt, hat die digitale Transformation in Europa zwar später begonnen als in anderen Regionen, findet nun jedoch in einem Tempo statt, das den Markt für technische Dienstleistungen rapide verändert. Anbieter außerhalb Europas dehnen ihre dortige Präsenz aus, während europäische Anbieter herkömmlicher technischer Dienste bestrebt sind, in den digitalen Markt vorzustoßen.

"Für viele europäische Unternehmen im Bereich Ingenieurwesen wird Software ein zunehmend wichtigerer Aspekt ihrer Produkt- und Kundenentwicklungsstrategie", so Gaurav Gupta, Partner und Global Head, Digital Engineering, bei ISG. "Anbieter technischer Dienstleistungen in Europa schließen sich mit internationalen Anbietern zusammen, um eine ausreichende Zahl an Entwicklern zu finden und die steigende Nachfrage zu erfüllen."

Der Studie zufolge haben mehrere Faktoren die Akzeptanz digitaler Technologien und technischer Dienstleistungen in Europa verlangsamt. Mittelständische Unternehmen dominieren in den meisten Branchen der Region und bevorzugen in der Regel hausinterne Entwicklung. Manche Branchen, wie Automobil und Luft- und Raumfahrt, wenden sich lieber an ihre eng verbundenen Zuliefernetze als an große Dienstanbieter im Ingenieurwesen. Und die meisten europäischen Firmen entwickeln so stark spezialisierte Produkte, dass die hausinternen Teams für Maschinenbau, Elektronik und Software sehr eng zusammenarbeiten müssen, was eine ausgedehnte Beschaffung technischer Kompetenzen schwieriger und komplexer gestaltet.

Mittlerweile seien jedoch zahlreiche Industrieunternehmen in der Region stärker motiviert, die digitale Transformation in Angriff zu nehmen, so ISG. Einzelne Branchen automatisieren infolge hoher Lohnkosten und zunehmender Auflagen und nutzen gleichzeitig neue Technologien, um der wachsenden Nachfrage nach sehr kundenspezifischen Produkten nachzukommen.

In der verarbeitenden Industrie Europas implementieren Großkonzerne mit riesigen Anlagen jetzt digitale Lösungen, um alle Prozesse zu überwachen, zu steuern und zu visualisieren. Auf diese Weise können die Anlagen über längere Zeiträume unterbrechungsfrei im Betrieb sein. Außerdem nutzen sie Technologien, um ihre Vermögenswerte gegen Cyberangriffe zu schützen. Nachhaltigkeit sei in den meisten Fällen ebenfalls ein Thema und Firmen seien bestrebt, ihre digitalen technischen Strategien innerhalb kurzer Zeit mit ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen in Einklang zu bringen.

Da nun immer mehr Kunden digitale Dienstleistungen und direkten Zugang zu Herstellern verlangen, konzentrieren sich Unternehmen in Europa und anderen Regionen auf die Schaffung digitaler Kundenerlebnisse, heißt es in der Studie. Dabei entstehe ein ganzes Ökosystem von Partnern, um dem Mangel an hausinternen Kompetenzen in vielen Firmen abzuhelfen, was wiederum eine großartige Gelegenheit für Dienstanbieter schaffe.

Der ISG Provider Lens™ Digital Engineering Services Report 2022 für Europa bewertet die Fähigkeiten von 41 Anbietern in fünf Quadranten: Design und Entwicklung, vernetzter und intelligenter Betrieb - einzelne Branchen, vernetzter und intelligenter Betrieb - verarbeitende Industrie, integriertes Kunden-/Nutzer-Engagement und -Erlebnis sowie Plattformen und Anwendungsdienstleistungen.

Die Verfasser der Studie nennen Accenture, Cognizant, HCL und Wipro als "Leader" in allen fünf Quadranten. Capgemini, Infosys und TCS sind als Leader in je vier Quadranten aufgeführt. LTTS ist ein Leader in drei Quadranten und HARMAN Digital Transformation Services (DTS) ein Leader in zwei Quadranten. AVL, Ferchau, FEV, IAV, Tech Mahindra und Zensar sind jeweils in einem Quadranten als Leader genannt.

Darüber hinaus wird Mphasis als "Rising Star" - ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach der Definition von ISG - in drei Quadranten aufgeführt. Cyient, GlobalLogic und Tech Mahindra sind Rising Stars in je einem Quadranten.

Eine angepasste Version des Reports ist bei HARMAN Digital Transformation Services (DTS) erhältlich.

Der ISG Provider Lens™ Digital Engineering Services Report 2022 für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite verfügbar.

