Wirtschaftsweise Grimm beklagt Energiepreise

Berlin (Reuters) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm beklagt die nach ihrer Darstellung hohen Energiepreise in Deutschland.

"Wirtschaftliches Wachstum gibt es erst wieder, wenn von den Investoren künftig gute Standortbedingungen erwartet werden", sagt sie der Zeitung "Bild" (Montagausgabe) einem Vorabbericht zufolge. "Die Energiepreise sind dafür weiterhin zu hoch. Es gilt, so schnell wie möglich Erzeugungs- und Netzkapazitäten auszubauen, damit die Strompreise für alle wieder sinken." Aus Sicht der Wirtschaftsweisen können die Menschen in Deutschland nicht so schnell mit einer baldigen Verbesserung ihrer ökonomischen Lage rechnen, hieß es weiter. Stattdessen glaube Grimm, dass es zu realen Einbußen kommen werde.

