Wirtschaftsweise: IG Metall könnte 4-Tage-Woche in Stahlindustrie durchsetzen

BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält es für möglich, dass sich die IG Metall mit ihrer Forderung nach Einführung der Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie durchsetzen kann. Grimm sagte am Donnerstagabend in einem Interview mit dem Fernsehsender Welt, die Knappheit an Arbeitskräften erhöhe "die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer". Dies könne dazu führen, "dass man eine Vier-Tage-Woche durchsetzen kann."

Sie gab aber zu bedenken, dass Deutschland angesichts des Fachkräftemangels "jede und jeden beim Arbeitsangebot" brauche. Außerdem wäre es angesichts der Inflation für die Menschen durchaus wichtig, bei den realen Einkommen aufzuholen. Sie müssten sich einschränken, "wenn sie tatsächlich real nicht mehr bekommen und stattdessen weniger arbeiten". Hier müssten die Arbeitnehmervertreter entscheiden, ob das die richtige Strategie sei. Grimms Fazit: "Es kann natürlich sein, dass man am Ende bei einer Vier-Tage-Woche landet, wenn man mit dieser Forderung in die Verhandlungen geht."

