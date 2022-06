Wirtschaftsweise Schnitzer mahnt zu Augenmaß bei Lohnentwicklung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplante "konzertierte Aktion" gegen die Inflation begrüßt, zugleich aber vor übermäßigen Lohnerhöhungen gewarnt. "Es ist immer gut, wenn man miteinander spricht, aber bei der Lohnentwicklung ist Augenmaß gefragt. Wenn Lohnerhöhungen die Inflation voll ausgleichen, wird sie weiter angeheizt", sagte Schnitzer der Neuen Osnabrücker Zeitung. Eine Mischung aus Einmalzahlungen und Lohnerhöhungen sei deshalb der bessere Weg.

Schnitzer mahnte Augenmaß bei den Verhandlungen an. "Viele Menschen machen sich große Sorgen um ihren Reallohn. Aber eine Erhöhung des allgemeinen Lohnniveaus wäre jetzt gefährlich", erklärte die Ökonomin. In Unternehmen, die auch in Krisenzeiten hohe Gewinne machten, könne man den Arbeitnehmern allerdings eine Lohnerhöhung nicht mit Verweis auf steigende Kosten verwehren", sagte Schnitzer, die Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist.

