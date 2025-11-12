12.11.2025 05:49:40

'Wirtschaftsweise' stellen Jahresgutachten vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Wirtschaftsweisen" stellen am Mittwoch (14.30 Uhr) in Berlin ihr Jahresgutachten vor. Mit Spannung wird erwartet, wie die Ökonomen den Kurs der Bundesregierung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik bewerten - sowie die wirtschaftlichen Aussichten. Im Frühjahr hatte der fünfköpfige Sachverständigenrat - ein Beratergremium der Bundesregierung - für dieses Jahr eine Stagnation und für das kommende Jahr ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent vorhergesagt.

Die Bundesregierung will vor allem mit einem milliardenschweren Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz Impulse für mehr Wachstum auslösen. In der Kritik steht aber, dass die schwarz-rote Koalition nicht in ausreichendem Maße zusätzlich investiert -sondern stattdessen im Kernhaushalt umstrittene Vorhaben wie die Ausweitung der Mütterrente finanziert./hoe/DP/jha

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
