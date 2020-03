Wirtschaftsweiser: Finanzstabilität trotz Corona-Neuverschuldung

BERLIN (Dow Jones) --Keine Probleme für die Finanzstabilität des Bundes wegen der hohen Neuverschuldung sieht der "Wirtschaftsweise" Lars Feld. Der neue Vorsitzende des Sachverständigenrates hält dies angesichts der Coronakrise für gerechtfertigt. Selbst mit einem Anstieg der Schulden am Bruttoinlandsprodukt von 60 Prozent auf 80 oder 90 Prozent sei die Stabilität nicht in Gefahr, sagte er gegenüber der "Welt am Sonntag".

Selbst den Anstieg der Staatsverschuldung von aktuell zwei auf drei Billionen Euro könne Deutschland verkraften. Nach einem ersten Notprogramm rechnet Feld mit einem Konjunkturpaket. Allerdings warnt er auch, dass die Zeit der harten Eingriffe in das wirtschaftliche Leben begrenzt werden muss: Länger als drei Monate lasse sich der wirtschaftliche Stillstand wohl nicht durchhalten.

