Wirtualna Polska gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wirtualna Polska hat am 08.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,380 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 579,4 Millionen PLN – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wirtualna Polska 540,8 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at