01.06.2026 06:31:29

Wirtualna Polska präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wirtualna Polska lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,57 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,340 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 372,0 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 555,2 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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