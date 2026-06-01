|
01.06.2026 06:31:29
Wirtualna Polska präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wirtualna Polska lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,57 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,340 PLN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 372,0 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 555,2 Millionen PLN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street ging es nach oben. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.