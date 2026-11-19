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19.11.2026 06:31:28
Wirtualna Polska präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wirtualna Polska ließ sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wirtualna Polska die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 3,57 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wirtualna Polska 3,28 PLN je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 739,6 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 722,2 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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