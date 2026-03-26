Wirtualna Polska stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wirtualna Polska veröffentlichte am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,39 PLN gegenüber 1,28 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 400,2 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 578,6 Millionen PLN ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,150 PLN gegenüber 5,29 PLN im Vorjahr verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 41,15 Prozent auf 2,21 Milliarden PLN aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,57 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at