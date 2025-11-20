Wirtualna Polska verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wirtualna Polska ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wirtualna Polska die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Wirtualna Polska hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,28 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,71 PLN je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 722,2 Millionen PLN gegenüber 437,5 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at