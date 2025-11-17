WiSA Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WiSA Technologies lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

WiSA Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 2,9 Millionen USD gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at